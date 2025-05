De Luca a tuttocampo | L’Arechi sarà un gioiello vicenda Salernitana sconcertante

Salerno si prepara a brillare con il rinnovato Stadio Arechi, un progetto che segna una nuova era per lo sport e la cultura locali. Dopo una lunga battaglia legale, l'approvazione del Tar è solo il primo passo verso un gioiello che attrarrà non solo tifosi, ma anche turisti. Con questo intervento, De Luca punta a rilanciare non solo il calcio, ma l'intera comunità salernitana. È ora di sognare in grande!

Tempo di lettura: 2 minuti “ A Salerno partono interventi importanti. Abbiamo vinto finalmente questo ricorso al Tar per la gara che avevamo già espletato per rifare lo Stadio Arechi e il Campo Volpe. Sarà veramente un gioiello lo stadio Arechi”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che questa mattina, nel corso di una conferenza stampa di presentazione dei progetti di Salerno Solidale, ha parlato di tutti gli investimenti che vi sono in città. “Dovremmo riprendere – ha aggiunto De Luca – i lavori per quanto riguarda il palazzetto dello sport: entro un mese, cominciamo anche lì i lavori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - De Luca a tuttocampo: “L’Arechi sarà un gioiello, vicenda Salernitana sconcertante”

