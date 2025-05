De Laurentiis si gode il ritorno in Champions | Sarà una stagione di enorme importanza

De Laurentiis festeggia il ritorno del Napoli in Champions League, un traguardo che segna non solo una rinascita calcistica, ma anche un momento di grande attesa per i tifosi. Questa stagione potrebbe essere cruciale per riscrivere la storia del club partenopeo. Con il mercato che si scalda e nuovi obiettivi in vista, ogni partita diventa un’opportunità per dimostrare che il sogno europeo è più vivo che mai. Preparati a emozioni forti!

"> Il Napoli è pronto a lasciarsi definitivamente alle spalle una stagione travagliata per guardare con rinnovato entusiasmo al futuro. Il presidente Aurelio De Laurentiis, nel week-end trascorso a Ischia insieme al direttore sportivo Giovanni Manna, ha ribadito il suo orgoglio per quanto conquistato e la voglia di riprendersi la scena anche in Europa. «Si torna in Champions League e per la prima volta assaporeremo la nuova formula, con tutte quelle partite», ha dichiarato De Laurentiis, come riportato da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - De Laurentiis si gode il ritorno in Champions: «Sarà una stagione di enorme importanza»

Serie A, Conte sarà l’allenatore del Napoli anche per la prossima stagione. De Laurentiis: «Avanti tutti, più forti di prima»

Antonio Conte continuerà a guidare il Napoli anche nella prossima stagione, confermando il suo ruolo sulla panchina azzurra dopo un incontro decisivo con il presidente De Laurentiis.

