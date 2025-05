De Giorgi su PSG-Inter | Inzaghi consapevole! Sconfitte aiutano

Ferdinando De Giorgi, coach della Nazionale di pallavolo, offre una visione unica sulla finale di Champions League tra PSG e Inter. Sottolinea come le sconfitte passate possano diventare insegnamenti preziosi per i nerazzurri. In un periodo in cui il calcio italiano sta cercando di riconquistare il suo posto d'onore in Europa, De Giorgi ricorda che la resilienza è la chiave. Sarà l'Inter capace di trasformare le avversità in trionfi?

Ferdinando De Giorgi è intervenuto in vista della finale di Champions League tra il PSG e l’Inter. Il coach della Nazionale maschile di pallavolo italiana ha indicato da dove i nerazzurri potrebbero trovare la forza per ottenere il successo finale. IL RAGIONAMENTO – Ferdinando De Giorgi ha rilasciato un’intervista a TuttoSport sulla finale di Champions League tra PSG e Inter. Il commissario tecnico della nazionale maschile di pallavolo italiana ha concentrato la sua attenzione sul modo in cui le due squadre arrivano alla sfida: «La situazione del Psg sembra quella ideale, sicuramente sono in fiducia, però può essere pericoloso. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - De Giorgi su PSG-Inter: «Inzaghi consapevole! Sconfitte aiutano»

