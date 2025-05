De Filippi batte Carlucci Il caso Garlasco mette le ali a Quarto Grado

Maria De Filippi continua a brillare nel panorama televisivo italiano, superando Milly Carlucci nella sfida del venerdì sera. Con "Uomini e Donne - La Scelta", ha catturato l'attenzione di più di 2,5 milioni di spettatori. In un periodo in cui il pubblico cerca sempre più emozioni autentiche, la storicità di De Filippi e il suo approccio diretto ai sentimenti umani sembrano garantire un successo senza tempo. Un trend che conferma come il cuore della televisione batta forte!

Gli ascolti del venerdì televisivo hanno visto, in prime time su Rai1, la finale di Sognando. Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci - con la vittoria di Chiquito (al secolo Yovanny De Jesus Moreta) - totalizzare il 16.2% di share pari a una media di 2.354.000 spettatori. Su Canale5 Maria De Filippi con Uomini e donne - La scelta, che ha visto Gianmarco Steri prediligere Cristina Ferrara rispetto a Nadia Di Diodato, ha siglato invece il 17.2% di share pari a una media di 2.969.000 appassionati, vincendo la serata. Su Rai2, il film John Wick 4 con Keanu Reeves raggiunge il 4.5% di share pari a una media di 679.

Uomini e Donne sbarca in prima serata? Maria De Filippi sfida Milly Carlucci con la scelta di Gianmarco

Uomini e Donne sbarca in prima serata con un grande colpo di scena: la scelta di Gianmarco. Maria De Filippi sfida Milly Carlucci in un’inedita sperimentazione, siglando un'importante novità per il dating show.

Ascolti tv, De Filippi batte Carlucci. Il caso Garlasco mette le ali a Quarto Grado

Duello tra regine della televisione: Maria De Filippi e Milly Carlucci si sfidano in prima serata

Ascolti tv del 30 maggio, Milly Carlucci e Maria De Filippi in guerra

