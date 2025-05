De Bruyne vicino a firma con il Napoli contratto biennale

Il Napoli è pronto a sorprendere tutti con l'ingaggio di Kevin De Bruyne, uno dei talenti più scintillanti del calcio mondiale. Con un contratto biennale da 6 milioni a stagione, il centrocampista belga si prepara a portare la sua classe e visione di gioco nel cuore della Serie A. In un momento in cui il campionato italiano punta a rigenerarsi e tornare ai vertici, De Bruyne potrebbe essere il catalizzatore per il rilancio del Napoli verso nuove vette!

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Napoli sta per chiudere la trattativa per Kevin De Bruyne che firmerà presto il contratto con il club azzurro. Il centrocampista belga ha trovato un accordo con il Napoli e firmerà un contratto biennale per un ingaggio di circa 6 milioni a stagione, arrivando in Italia gratis vista la scadenza del suo contratto con il Manchester City. De Bruyne, che il 28 giugno compirà 34 anni, è stato convocato dal ct della nazionale belga Garcia insieme a Lukaku per i due match di fine stagione contro Macedonia il 6 giugno e il Galles il 9 giugno di qualificazione ai Mondiali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - De Bruyne vicino a firma con il Napoli, contratto biennale

Sulla linea di Higuain, Callejon e Albiol: colpaccio Napoli da Madrid | Contratto biennale

Il Napoli continua a pescare talenti da Madrid, rinnovando la tradizione di colpi azzeccati come Higuain, Callejon e Albiol.

Cerca Video su questo argomento: De Bruyne Vicino Firma Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Kevin De Bruyne ad un passo dal Napoli, la prossima settimana si chiude; Tre colpi per il Napoli: De Bruyne verso la firma, David e Kiwior più vicini; Calciomercato Napoli, De Bruyne è sempre più vicino. Domani l'incontro De Laurentiis-Conte, Allegri pronto a essere il nuovo allenatore degli azzurri; Kevin De Bruyne vicino al Napoli: la firma è questione di giorni. 🔗Su questo argomento da altre fonti

De Bruyne vicino a firma con il Napoli, contratto biennale

Si legge su sport.tiscali.it: (ANSA) - NAPOLI, 31 MAG - Il Napoli sta per chiudere la trattativa per Kevin De Bruyne che firmerà presto il contratto con il club azzurro.

Il napoli vicino a chiudere per Kevin de bruyne: contratto biennale senza costo di trasferimento

Lo riporta gaeta.it: Il Napoli si prepara ad ingaggiare Kevin de Bruyne a parametro zero dal Manchester City con un contratto biennale da 6 milioni a stagione, rafforzando il centrocampo in vista della prossima stagione.

Kevin de Bruyne al Napoli, è fatta: scambio di documenti e visite mediche. Quando il calciatore abbraccerà Conte e AdL

Si legge su msn.com: Ormai è fatta e sotto l'ombra del Vesuvio c'è un nuovo giocatore dalla maglia tinta di azzurro. Kevin De Bruyne è ormai a un passo dal Napoli. Secondo quanto riportato ...