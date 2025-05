De Bruyne ora ci siamo | operazione da 20 milioni di euro

Kevin De Bruyne è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli! Con un'operazione da 20 milioni di euro, il club partenopeo si assicura uno dei migliori centrocampisti al mondo. Questa mossa non solo rinforza la squadra, ma segna anche un trend interessante: l'arrivo di campioni affermati in Serie A, che alzano il livello del nostro calcio. Prepariamoci a emozionanti sfide!

Il dado è tratto. L?affare è fatto. Da oggi Kevin De Bruyne può considerarsi un nuovo giocatore del Napoli. Il top player che lascia il Manchester City dopo 10 anni di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - De Bruyne, ora ci siamo: operazione da 20 milioni di euro

Altre letture consigliate

Napoli, Manna conferma: "De Bruyne ci piace ed è forte, ma non siamo soli"

Il Napoli, con la conferma di de Bruyne e la convinzione di essere forti, punta dritto allo Scudetto, mancando solo l'ultimo passo.

Cerca Video su questo argomento: De Bruyne Siamo Operazione Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Kevin De Bruyne al Napoli, i legali del giocatore in arrivo: quando si può chiudere l'operazione; Operazione De Bruyne, un ramoscello di pace per convincere Conte a restare al Napoli; De Bruyne-Napoli, ci siamo! Repubblica annuncia: Visite mediche la prossima settimana; Romano - De Bruyne al Napoli, ci siamo: i legali del giocatore in arrivo in Italia. La posizione della Juventus. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

De Bruyne, ora ci siamo: operazione da 20 milioni di euro

ilmattino.it scrive: Il dado è tratto. L’affare è fatto. Da oggi Kevin De Bruyne può considerarsi un nuovo giocatore del Napoli. Il top player che lascia il Manchester City dopo 10 anni ...

Napoli-De Bruyne, è fatta: domenica scambio dei documenti, possibili visite lunedì

Come scrive sport.sky.it: Operazione in chiusura tra Kevin De Bruyne e il Napoli: nella giornata di domenica ci sarà lo scambio di documenti tra il club e i legali del centrocampista belga. Le visite mediche sono previste o ...

Napoli, è fatta per De Bruyne: lunedì le visite mediche

Secondo msn.com: NAPOLI - Kevin De Bruyne è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il centrocampista belga ha raggiunto un accordo con il club partenopeo per un contratto biennale con un ingaggio ...