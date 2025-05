De Bruyne Napoli niente Juve | è fatta per l’arrivo del centrocampista in Italia Conte avrà un top player in più | tutti i dettagli

Il Napoli piazza il colpo dell'estate: Kevin De Bruyne, il fuoriclasse belga, sarà a disposizione di Conte! Un affare che stravolge non solo la squadra azzurra ma anche il panorama del calcio italiano. Con l'arrivo di un top player, il Napoli si candida seriamente per il titolo. È questa la mossa decisiva per riportare il tricolore sotto il Vesuvio? Non perdere i dettagli di una trattativa che fa già discutere!

De Bruyne Napoli, niente Juve: è fatta per l’arrivo del centrocampista: tutti i dettagli sul futuro dell’allenatore. Primo grande colpo del Napoli per il calciomercato estivo. Kevin De Bruyne sarà un nuovo giocatore di Conte: dopo essere stato accostato anche al calciomercato Juve nelle ultime settimane arriverà in azzurro e, come riportato da Sky Sport, farà le visite mediche già nei prossimi giorni. PAROLE – «Domani lo scambio di documenti con i legali di De Bruyne: visite mediche lunedì o al rientro del belga dagli impegni con la nazionale». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Bruyne Napoli, niente Juve: è fatta per l’arrivo del centrocampista in Italia. Conte avrà un top player in più: tutti i dettagli

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola

Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

Cerca Video su questo argomento: De Bruyne Napoli Juve Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Relevo - La Juventus si informa su De Bruyne, ricca offerta del Napoli: a breve la decisione del belga dopo l'addio al Manchester City; Svolta De Bruyne, spunta l'indizio che lo avvicina al Napoli. Ma chiama anche la Juve; Napoli, accordo di massima con De Bruyne: contratto pronto, cosa manca per chiudere. E la Juventus si è informata; De Bruyne Juventus, il ds del Napoli Manna allo scoperto. 🔗Se ne parla anche su altri siti

De Bruyne Napoli, niente Juve: è fatta per l’arrivo del centrocampista in Italia. Conte avrà un top player in più: tutti i dettagli

Lo riporta juventusnews24.com: De Bruyne Napoli, niente Juve: è fatta per l’arrivo del centrocampista: tutti i dettagli sul futuro dell’allenatore Primo grande colpo del Napoli per il calciomercato estivo. Kevin De Bruyne sarà un n ...

Calciomercato, Napoli-De Bruyne: scambio di documenti tra le parti

msn.com scrive: Sembra quasi tutto pronto per quello che, nel caso in cui andasse in porto, sarebbe probabilmente il colpo dell'estate 2025. Secondo quanto appreso, infatti, il Napoli e l'entourage ...

De Bruyne Juventus, il ds del Napoli Manna esce allo scoperto: «Vi posso dire che…». L’annuncio sul futuro del belga

Riporta juventusnews24.com: De Bruyne Juventus, il ds del Napoli Manna esce allo scoperto: «Vi posso dire che…». L’annuncio sul futuro del belga, che ha lasciato il Man City Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha par ...