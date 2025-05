De Bruyne-Napoli è fatta | quando svolgerà le visite mediche

Il Napoli si prepara a vivere una nuova era con Kevin De Bruyne, un colpo che segna un cambio di passo per la squadra partenopea. Le visite mediche del belga sono imminenti, e l'entusiasmo è alle stelle! Questo trasferimento non solo arricchisce il roster di Antonio Conte, ma testimonia anche come il club campano voglia affrontare da protagonista le sfide future. Un segnale chiaro: il Napoli punta a dominare anche in Europa!

È fatta per il trasferimento di Kevin De Bruyne al Napoli: quando il belga si sottoporrà alle visite mediche. Kevin De Bruyne sarà un nuovo giocatore del Napoli. I festeggiamenti per il quarto scudetto non hanno distratto la dirigenza partenopea dai colpi di mercato da realizzare per rinforzare sin da subito la rosa di Antonio Conte. L'acquisto del centrocampista belga a pochi giorni di distanza dal trionfo è un chiaro messaggio di intenti del patron De Laurentiis che vuole rivincere in Italia e sognare in grande in Europa. De Bruyne al Napoli: i dettagli del trasferimento. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, è fatta per il passaggio di Kevin De Bruyne al Napoli.

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola

Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

Kevin de Bruyne al Napoli, è fatta: scambio di documenti e visite mediche. Quando il calciatore abbraccerà Conte e AdL

Secondo msn.com: Orami è fatta e sotto l'ombra del Vesuvio c'è un nuovo giocatore dalla maglia tinto di azzurro. Kevin De Bruyne è ormai a un ...

Napoli-De Bruyne, è fatta: domenica scambio dei documenti, possibili visite lunedì

Segnala sport.sky.it: Operazione in chiusura tra Kevin De Bruyne e il Napoli: nella giornata di domenica ci sarà lo scambio di documenti tra il club e i legali del centrocampista belga. Le visite mediche sono previste o ...

Calciomercato Napoli, è fatta per l'arrivo di De Bruyne: visite mediche nei prossimi giorni

Come scrive ilmattino.it: Sembra tutto pronto per quello che si profila come il colpo dell'estate 2025. Secondo quanto appreso, il Napoli e l'entourage di Kevin De Bruyne in questo momento sarebbero vicinissimi ...