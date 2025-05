De Bruyne-Napoli | Domani scambio documenti| Visite mediche fissate

Il Napoli non si ferma e punta in alto, con l’arrivo imminente di Kevin De Bruyne! Dopo aver conquistato il campionato, la squadra partenopea segna un altro importante traguardo, dimostrando che il sogno di competere ai massimi livelli è più vivo che mai. L’operazione, confermata da esperti, sottolinea come il club stia investendo nel talento per restare tra i top del calcio europeo. La vera domanda è: quanto lontano potrà arrivare questa squadra?

Il trionfo in campionato, la conferma di Antonio Conte e ora il sigillo sul primo, gigantesco colpo di mercato. Il Napoli Campione d'Italia non si ferma e si prepara ad accogliere Kevin De Bruyne. A confermare l'imminente fumata bianca è l'esperto di mercato di SKY, Gianluca Di Marzio, che dal suo sito fornisce i dettagli di un affare ormai concluso. Non ci sono più dubbi: il fortissimo centrocampista belga sarà il faro del nuovo Napoli di mister Conte, il primo tassello di una campagna acquisti che si preannuncia stellare. Kevin De Bruyne Di Marzio conferma: "Domani scambio documenti, poi le visite". 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - De Bruyne-Napoli: Domani scambio documenti| Visite mediche fissate

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola

Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

Cerca Video su questo argomento: De Bruyne Napoli Domani Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Kevin De Bruyne al Napoli, i legali del giocatore in arrivo: quando si può chiudere l'operazione; De Bruyne al Napoli, De Laurentiis: Ha comprato una villa, ho sentito lui e la moglie; Calciomercato Napoli, De Bruyne è sempre più vicino. Domani l'incontro De Laurentiis-Conte, Allegri pronto a essere il nuovo allenatore degli azzurri; Svolta De Bruyne, spunta l'indizio che lo avvicina al Napoli. Ma chiama anche la Juve. 🔗Ne parlano su altre fonti

De Bruyne al Napoli, domani lo scambio di documenti. A breve le visite mediche

Si legge su msn.com: Il nuovo Napoli di mister Antonio Conte ripartirà da Kevin De Bruyne, primo grande colpo in vista della prossima annata calcistica. Non ci sono ormai più dubbi sul trasferimento del fortissimo centroc ...

CALCIOMERCATO NAPOLI – Domani scambio di documenti per De Bruyne

Lo riporta pianetazzurro.it: Dopo aver confermato la permanenza di Antonio Conte, il Napoli si appresta a piazzare ufficialmente il colpo Kevin De Bruyne. Da una suggestione di mercato al primo colpo della sessione estiva. L’affa ...

Napoli-De Bruyne, è fatta: domenica scambio dei documenti, possibili visite lunedì

Scrive sport.sky.it: Operazione in chiusura tra Kevin De Bruyne e il Napoli: nella giornata di domenica ci sarà lo scambio di documenti tra il club e i legali del centrocampista belga. Le visite mediche sono previste o ...