De Bruyne ecco quando arriverà a Napoli | cifre e accordo

Kevin De Bruyne a Napoli: un sogno che si sta avverando! Con l’ufficialità di Antonio Conte, il club partenopeo è pronto a rinforzarsi. Si parla di cifre da capogiro e una formula d’accordo che promette di fare la differenza. L’arrivo del centrocampista belga non è solo una questione di talento, ma rappresenta un chiaro segnale delle ambizioni del Napoli nel voler competere ai massimi livelli. Rimanete sintonizzati!

Spunta una data di arrivo di Kevin De Bruyne, cifre e formula dell’accordo: tutto pronto. Aumenta sempre di più l’attesa nei confronti di Kevin De Bruyne. La conferma di Antonio Conte sulla panchina del Napoli anche per la prossima stagione ha rasserenato tutto l’ambiente partenopeo, che adesso attende i primi colpi di mercato. Non è un mistero che al centro dell’attenzione ci sia finito Kevin De Bruyne, e come poteva essere altrimenti. L’ormai ex centrocampista del Manchester City è ad un passo dal vestire la maglia azzurra, in quella che sarebbe un’operazione straordinaria per Aurelio De Laurentiis e per tutto il Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it