De Bruyne è a un passo | intesa totale Conte lo aspetta

De Bruyne, un nome che fa tremare i portieri di tutta Europa, potrebbe presto indossare la maglia del Napoli. Con l'intesa quasi raggiunta e Antonio Conte pronto ad accoglierlo, il club partenopeo si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia. Questo trasferimento non solo rinforzerebbe la squadra, ma segnerebbe anche un cambio di marcia nel mercato calcistico italiano, sempre più attrattivo per i big del calcio mondiale. Non perdere l’occasione di seguire questa epica saga!

Il Napoli si prepara a mettere a segno uno dei colpi più clamorosi della . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - De Bruyne è a un passo: intesa totale, Conte lo aspetta

De Bruyne sta già prendendo casa a Napoli, affare a un passo: i dettagli della proposta di De Laurentiis

Kevin De Bruyne si avvicina al Napoli: il calciatore belga ha già trovato casa in città e si discute sulla proposta di De Laurentiis.

Cerca Video su questo argomento: De Bruyne Passo Intesa Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli, il regalo scudetto è Kevin De Bruyne: il belga sempre più vicino; Baseggio: De Bruyne è vicinissimo al Napoli, c'è l'intesa sullo stipendio; De Bruyne in, Anguissa out. Ora un altro top in mediana per il Napoli di ADL; DE BRUYNE-NAPOLI, AFFARE AL TRAGUARDO! CDS: SARÀ LUI IL PRIMO RINFORZO DI DE LAURENTIIS. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

De Bruyne è a un passo: intesa totale, Conte lo aspetta

Si legge su forzazzurri.net: ForzAzzurri.net - De Bruyne è a un passo: intesa totale, Conte lo aspetta Il Napoli si prepara a mettere a segno uno dei colpi più clamorosi della sua storia recente. Kevin ...

Baseggio: "De Bruyne è vicinissimo al Napoli, c'è l'intesa sullo stipendio"

Lo riporta msn.com: Il Napoli sarebbe ormai a un passo dall'ingaggio di Kevin De Bruyne. Ne ha parlato Walter Baseggio, ex calciatore, ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss: "Se De Br ...

Napoli-De Bruyne | Jacobelli: “Ecco perché De Laurentiis sta cambiando passo”

Si legge su informazione.it: “Il Ciuccio” è pronto a mettere a segno un’operazione che può segnare un prima e dopo nella storia recente del club, sia sotto il profilo tecnico che per quanto riguarda la sua risonanza internazional ...