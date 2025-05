De Bruyne domani lo scambio di documenti con il Napoli Di Marzio

Colpo di scena nel calciomercato! Kevin De Bruyne, il genio del centrocampo belga, sta per indossare la maglia del Napoli. A parametro zero, il talento del Manchester City porterà la sua visione di gioco alle pendici del Vesuvio. Questo trasferimento segna un passo audace per il club azzurro, che punta a rilanciarsi in un campionato sempre più competitivo. Preparati a vivere emozioni senza precedenti!

Kevin De Bruyne nei prossimi giorni sarà ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Il centrocampista belga 33enne arriverà dal Manchester City a parametro zero. Domani lo scambio di documenti tra i legali di De Bruyne e il Napoli. Gianluca Di Marzio scrive sul suo sito: Domani, domenica 1 giugno, lo scambio dei documenti. Il club azzurro scambierà i documenti con i legali del classe 1991, che a quel punto avrà il via libera per poter svolgere le visite mediche. Visto che potrebbero essere programmate già per lunedì o, in caso di ritardi, per quando il trequartista rientrerà dalla nazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne, domani lo scambio di documenti con il Napoli (Di Marzio)

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola

Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

De Bruyne al Napoli, domani lo scambio di documenti. A breve le visite mediche

Scrive msn.com: Il nuovo Napoli di mister Antonio Conte ripartirà da Kevin De Bruyne, primo grande colpo in vista della prossima annata calcistica. Non ci sono ormai più dubbi sul trasferimento del fortissimo centroc ...

Scambio di documenti e dettagli sulle visite: è fatta per De Bruyne al Napoli

Segnala msn.com: Il Napoli arriva dalla festa peri l quarto Scudetto e, nell'arco di pochi giorni, ha saputo trovare nella conferma di Antonio Conte - dopo le tante voci in direzione diversa - un ulteriore motivo per ...

Pedullà: "De Bruyne-Napoli, scambio di documenti in corso. Sulle visite..."

Scrive msn.com: Alfredo Pedullà, giornalista, ha fatto chiarezza sulla trattativa che porterà Kevin De Bruyne a vestire la maglia del Napoli.