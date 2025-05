De Bruyne contratto biennale col Napoli a 55 milioni netti più opzione per il terzo anno Gazzetta

Kevin De Bruyne è pronto a indossare la maglia del Napoli con un contratto biennale da 5,5 milioni netti. Un colpo sensazionale che non solo rafforza la squadra partenopea, ma segna anche un trend: il ritorno dei grandi nomi nel campionato italiano. Con il Belgio in vista delle cruciali sfide di giugno, De Bruyne potrebbe essere l’arma in più per un Napoli che punta a far sognare i tifosi. È l’inizio di una nuova era?

Il 6 giugno, c'è Macedonia del Nord-Belgio; il 9, c'è Belgio-Galles: si potrebbe fare subito dopo, ad esempio, ma De Bruyne va di fretta, avrebbe voglia di sottoporsi alle visite mediche già ad inizio settimana, e forse si può oppure no, però è un particolare irrilevante. Lo sono pure, perché nel calcio moderno una stella di quello spessore ha legami contrattuali da tempo, i diritti di immagine, sui quali ci sarà da confrontarsi, senza rischi, né pericoli.

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola

Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

