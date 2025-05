De Bruyne al Napoli è fatta| Spunta la data della firma e annuncio

Colpo da maestro del Napoli: Kevin De Bruyne è praticamente azzurro! La firma è imminente e con essa l'entusiasmo per una Serie A che si fa sempre più competitiva. Un acquisto che non solo alza il livello della squadra, ma segna un nuovo capitolo per il calcio italiano, pronto a regalare emozioni indescrivibili. Il Direttore Sportivo Manna ha davvero superato se stesso: chi sarà il prossimo a seguire le orme del campione belga?

Un colpo che ridefinisce le ambizioni del Napoli e accende l'entusiasmo della Serie A. Kevin De Bruyne vestirà la maglia azzurra. L'operazione, data per conclusa dal Corriere dello Sport, è alle battute finali, con gli ultimi dettagli in via di definizione. Il Direttore Sportivo Giovanni Manna ha orchestrato un'operazione di altissimo profilo, lavorando con anticipo per assicurare ad Antonio Conte un leader tecnico di caratura mondiale. L'accordo è stato raggiunto sulla base di un trasferimento a parametro zero. Lo scambio di documenti tra l'entourage del giocatore e il club partenopeo è in corso.

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola

Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

