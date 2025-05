De Bruyne al Napoli è fatta | le visite mediche e cosa accadrà domani

Kevin De Bruyne è ufficialmente un giocatore del Napoli! Dopo una stagione trionfale culminata con il quarto scudetto, la squadra partenopea si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Le visite mediche sono già in corso e l'entusiasmo cresce: l'affare potrebbe stravolgere il mercato. Un colpo che non solo innalza le ambizioni azzurre, ma segna anche un trend di investimenti nel calcio italiano. Rimanete sintonizzati!

È fatta per il trasferimento di Kevin De Bruyne al Napoli: la novità sulle visite mediche e cosa accadrà domani. A Napoli la festa non vuole proprio saperne di finire. Il quarto scudetto conquistato venerdì scorso contro il Cagliari, la festa per tutta la notte, poi la parata sul lungomare, la permanenza di Antonio Conte che ha respinto le avances della Juventus e infine il colpaccio Kevin De Bruyne. Un acquisto che è più una dichiarazione di intenti da parte del patron De Laurentiis: rivincere in Italia e sognare in grande in Europa. È fatta per De Bruyne al Napoli: le visite mediche e cosa accadrà domani. 🔗 Leggi su Sportface.it

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola

Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

