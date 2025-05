Dazi Usa Trump raddoppierà tariffe su acciaio e alluminio al 50%

Il presidente Trump ha appena scosso il mercato globale raddoppiando i dazi su acciaio e alluminio al 50%. Un movimento audace che potrebbe avere ripercussioni sull'industria manifatturiera e sui prezzi al consumo. In un contesto di crescente protezionismo, si tratta di una mossa che riflette la battaglia per la supremazia economica. Riuscirà questa strategia a riportare l’America al vertice dell’industria? La risposta potrebbe cambiare le dinamiche globali.

Gli Stati Uniti raddoppieranno i dazi sull’acciaio e sull’alluminio dal 25% al 50% a partire da mercoledì 4 giugno. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando a Pittsburgh ai lavoratori della US Steel. Dazi Usa, l’annuncio di Trump su Truth. “È per me un grande onore aumentare i dazi sull’acciaio e sull’alluminio dal 25% al 50%, a partire da mercoledì 4 giugno. Le nostre industrie dell’acciaio e dell’alluminio stanno tornando più forti che mai. Questa sarà un’altra grande scossa di buone notizie per i nostri meravigliosi lavoratori dell’acciaio e dell’alluminio” ha scritto su Truth il presidente americano Donald Trump, dopo aver annunciato nella visita alla Us Steel che i dazi sulle importazioni di acciaio raddoppieranno al 50% dall’attuale 25%. 🔗 Leggi su Lapresse.it