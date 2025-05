Dazi Usa al 50% su acciaio e alluminio cosa cambia per l’Europa

Con l’aumento dei dazi al 50% su acciaio e alluminio, Donald Trump scuote le fondamenta del commercio globale. L’Europa, già in tensione con gli Stati Uniti, dovrà affrontare un nuovo capitolo di sfide economiche. Questo escalation non solo colpirà i settori industriali, ma potrebbe anche intensificare il dibattito su sovranità economica e protezionismo. Chi avrà la meglio in questo gioco di forza? Scopriamo come reagiranno i mercati e i governi europei

Donald Trump sui dazi non lascia, ma raddoppia: l’inquilino della Casa Bianca ha annunciato che i dazi su acciaio e alluminio importati passeranno dal 25% al 50%. La misura entrerà in vigore mercoledì 4 giugno e avrà conseguenze non solo sull’economia americana, ma anche sui suoi principali partner commerciali, a partire da Unione Europea, Canada e Australia. La reazione dell’Ue. Trump ha fatto il suo annuncio, che rappresenta un’escalation nella guerra dei dazi, durante un comizio nella storica sede della Us Steel a Pittsburgh. La mossa di Trump ha già avuto effetti sui mercati: le azioni del produttore Cleveland-Cliffs sono salite del +26%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Dazi Usa al 50% su acciaio e alluminio, cosa cambia per l’Europa

Trump raddoppia i dazi sull'acciaio al 50%

Trump raddoppia i dazi sull'acciaio al 50%, un passo che segna un forte cambiamento nelle politiche commerciali statunitensi.

Cerca Video su questo argomento: Dazi Usa 50 Acciaio Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trump raddoppia i dazi su acciaio e alluminio, dal 4 giugno saliranno al 50%; Trump: 'Raddoppio dazi al 50% pure su acciaio e alluminio da 4 giugno'; Dazi, Trump raddoppia al 50% quelli su acciaio e alluminio. Ma con l’Europa riparte il dialogo; Dazi Usa, Trump raddoppierà tariffe su acciaio e alluminio al 50% - LaPresse. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trump annuncia dazi al 50% su acciaio e alluminio. L'Ue: "Forte rammarico"

Si legge su msn.com: Il presidente Usa ha annunciato che i dazi sulle importazioni di acciaio dall'estero passeranno dal 25 al 50 per cento. Quindi ha spiegato che sarà lo stesso per l'alluminio. La Commissione Ue si dice ...

Trump alza i dazi sull’acciaio importato al 50 per cento, attacca la Cina sui dazi e tratta con l’Unione Europea

Secondo blitzquotidiano.it: Trump alza i dazi sull'acciaio importato al 50 per cento, attacca la Cina sui dazi e tratta con l'Unione Europea ...

La Commissione europea critica l'aumento dei dazi USA sull'acciaio

Scrive quotidiano.net: L'aumento dei dazi statunitensi sulle importazioni di acciaio al 50% preoccupa la Commissione europea e minaccia l'economia globale.