Dazi | Trump raddoppio tariffe al 50% anche su alluminio dal 4 giugno

Trump ha deciso di raddoppiare i dazi al 50% su acciaio e alluminio, un passo che segna un cambio di rotta significativo nella politica commerciale americana. Questa mossa non solo sostiene l'industria interna, ma alimenta anche le tensioni con i partner internazionali. In un contesto globale in cui la sostenibilità e l'innovazione dominano, sarà interessante vedere come risponderanno le altre nazioni. I lavoratori americani avranno davvero il vantaggio sperato?

Torino, 31 mag. (LaPresse) – “È per me un grande onore aumentare i dazi sull’acciaio e sull’alluminio dal 25% al 50%, a partire da mercoledì 4 giugno. Le nostre industrie dell’acciaio e dell’alluminio stanno tornando più forti che mai. Questa sarà un’altra grande scossa di buone notizie per i nostri meravigliosi lavoratori dell’acciaio e dell’alluminio”. Lo scrive su Truth il presidente americano Donald Trump, dopo aver annunciato nella visita alla Us Steel che i dazi sulle importazioni di acciaio raddoppieranno al 50% dall’attuale 25%. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi: Trump, raddoppio tariffe al 50% anche su alluminio dal 4 giugno

Dazi: Trump, tariffe al 50% per Ue da giugno, discussioni non portano a nulla

Le tensioni commerciali tra UE e USA continuano a crescere: Trump ha annunciato tariffe al 50% su vari prodotti europei da giugno, ma le discussioni si rivelano infruttuose.

