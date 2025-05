Dazi Trump | Raddoppierò tariffe su acciaio al 50%

Donald Trump lancia un nuovo colpo di scena, raddoppiando i dazi sull'acciaio al 50%! Un passo audace che non solo colpirà l'industria americana, ma potrebbe anche stravolgere l'equilibrio del mercato globale. Con la crescente attenzione sulle politiche protezionistiche, il mondo dell'acciaio si prepara a una tempesta. Come reagiranno le aziende e i consumatori?

(LaPresse) – I dazi Usa sulle importazioni di acciaio raddoppieranno al 50% dall’attuale 25%. Lo ha annunciato Donald Trump parlando a Pittsburgh ai lavoratori della US Steel. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Trump: “Raddoppierò tariffe su acciaio al 50%”

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi”

Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \