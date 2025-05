Dazi Trump | Quelli su acciaio e alluminio raddoppiano al 50% dal 4 giugno

Donald Trump non fa marcia indietro: dal 4 giugno, i dazi su acciaio e alluminio raddoppiano al 50%. Questa mossa, che ha scatenato reazioni nel mercato globale, si inserisce in un contesto di crescente protezionismo. La visita a US Steel in Pennsylvania segna un chiaro intento di rilanciare l'industria nazionale. Riflessione interessante: quali saranno le conseguenze per i consumatori e le aziende americane? La partita è appena iniziata.

Washington, 31 maggio 2025 – Nessun passo indietro. Anzi. Donald Trump raddoppia i dazi sulle importazioni di acciaio e di alluminio, portandoli al 50%. La misura scatterĂ dal 4 giugno. L'annuncio arriva in occasione della visita allo stabilimento della US Steel, in Pennsylvania dove il presidente americano promuove anche una partnership tra l'acciaieria statunitense e la giapponese Nippon Steel. "Porteremo i dazi sull'acciaio dal 25 al 50% e questo renderĂ ancora piĂą sicura l'industria siderurgica ", dice il tycoon durante il comizio. Poi sul suo social Truth aggiunge: "Le nostre industrie siderurgiche e dell'alluminio stanno tornando alla normalitĂ come mai prima d'ora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi, Trump: “Quelli su acciaio e alluminio raddoppiano, al 50% dal 4 giugno”

Dazi, Trump: "Palla nel campo della Cina". Casa Bianca: "Presto primi accordi"

Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

