Dazi lo stop dopo la battaglia dell' imprenditore che importa negli Usa i vini del Nordest I produttori | Victor è un idealista siamo con lui

Dopo una lunga battaglia, i dazi sui vini del Nordest USA sono stati finalmente ridotti! Victor Owen Schwartz, imprenditore e appassionato sostenitore della qualità italiana, ha portato la voce dei produttori al Wall Street Journal, sottolineando l'importanza della nostra tradizione culinaria. Questo cambiamento non solo favorisce il mercato, ma celebra anche la passione che rende uniche le nostre tavole, come le immancabili linguine alle vongole. Insieme a Victor, celebriamo il gusto italiano!

NORDEST - Cosa c'è di più italiano delle linguine alle vongole? Victor Owen Schwartz l'ha raccontata così al Wall Street Journal: il titolare della Vos Selections.

