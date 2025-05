Davis e Billie Jean King Cup il Trophy Tour fa tappa al Tennis Chiugiana

Il Tennis Chiugiana si prepara a un evento imperdibile: dal 3 al 5 ottobre, i trofei della Davis Cup e della Billie Jean King Cup faranno tappa nel cuore dell'Umbria. Un'occasione unica per celebrare il trionfo delle nazionali italiane di tennis e vivere l'emozione di un sport che unisce generazioni. Non perdere l'opportunità di vedere da vicino questi prestigiosi trofei e lasciati ispirare dalla passione per il tennis!

Sarà il Tennis Chiugiana ad ospitare, nella provincia di Perugia, i trofei di Davis Cup e Billie Jean King Cup, conquistati nel 2024 dalle nazionali italiane, maschile e femminile, di tennis. Il Trophy Tour, infatti, farà tappa, da martedì 3 a giovedì 5, al circolo di vocabolo Perella, nel comune. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Davis e Billie Jean King Cup, il Trophy Tour fa tappa al Tennis Chiugiana

