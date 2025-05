David Juve | il pressing di quel club italiano si fa sempre più forte! Proseguono fitti i contatti tra la società e il calciatore Come stanno le cose

Il mercato calcistico entra nel vivo! David Juve, talento canadese, è al centro di un duello tra Juventus e Napoli, con contatti sempre più intensi. La competizione si fa serrata e le scelte strategiche delle società possono cambiare le sorti della stagione. Chi si aggiudicherà il gioiello? Restate sintonizzati, perché ogni mossa potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro del campionato!

David Juve: si alza il pressing per il canadese! Contatti proficui tra le due parti per battere la concorrenza bianconera. Niccolò Ceccarini, all'interno del proprio editoriale redatto per TUTTOmercatoWEB, ha delineato una sfida in sede di trattative tra il mercato Juventus e il Napoli. Uno dei due soggetti del contendere è sicuramente Jonathan David, già nel mirino del club campione d'Italia. Ecco le sue parole. PAROLE – « Antonio Conte ha deciso di restare a Napoli. E con Conte adesso la strada è sicuramente spianata. Un progetto sportivo che potrà contare su un maxi investimento grazie anche alla Champions e ai soldi incassati dalla cessione di Kvara.

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità

Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

