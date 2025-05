Darmian a a TNT Sports | Meritiamo la finale siamo felici ma non abbiamo fatto nulla

Matteo Darmian esprime l'eccitazione dell'Inter in vista della finale di Champions League contro il PSG. "Meritiamo la finale, ma non abbiamo fatto nulla", ha dichiarato. Queste parole rispecchiano un trend crescente nel calcio: l'umiltà come chiave del successo. In un'epoca in cui la pressione è altissima, i giocatori si concentrano sull'oggi, pronti a scrivere la loro storia. La finale di Monaco sarà un'occasione imperdibile per dimostrarlo!

Darmian, le parole del difensore dell’Inter a poche ore dalla finale di Monaco contro il PSG. Matteo Darmian ha raccontato ai microfoni di TNT Sports,  Matteo Darmian  le emozioni nel giocare questa finale di Champions League. LE PAROLE DI DARMIAN SULLA FINALE – «Siamo tutti ovviamente molto eccitati una partita di questo calibro come la finale di Champions. Il feeling è incredibile, puntiamo a raggiungere un sogno che avevo fin da bambino. Non molti giocatori riescono ad arrivare in finale Champions, siamo molto orgogliosi di essere qui. Abbiamo affrontato quarti di finale e semifinali molto difficili ma meritiamo di essere qui e faremo del nostro meglio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Darmian a a TNT Sports: «Meritiamo la finale, siamo felici ma non abbiamo fatto nulla»

Verso Psg Inter, finale di Champions, parla Matteo Darmian in conferenza stampa. Le dichiarazioni del difensore dei nerazzurri

In vista della finale di Champions League tra PSG e Inter, Matteo Darmian ha parlato in conferenza stampa, condividendo le sue impressioni e aspettative sul grande incontro.

Cerca Video su questo argomento: Darmian Tnt Sports Meritiamo Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Darmian: "Meritiamo la finale, siamo felici ma non abbiamo fatto nulla. Non siamo solo una squadra difensiva"

Si legge su msn.com: Parlando ai microfoni di TNT Sports, Matteo Darmian racconta le emozioni nel giocare questa finale di Champions League: "Siamo tutti ovviamente molto eccitati una partita di questo calibro come la fin ...

CHAMPIONS - Inter, Darmian: "Meritiamo di essere qui e faremo del nostro meglio"

Secondo napolimagazine.com: Matteo Darmian, esterno dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TNT Sports, in vista della finale di Champions League contro il PSG: "Siamo tutti ovviamente molto eccitati una partita di ques ...

Inter, Darmian: "La Champions un sogno che avevo fin da bambino. Abbiamo meritato la finale"

Lo riporta calciomercato.com: Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di TNT Sports in occasione della finale di Champions League contro il PSG. L`esterno dell`Inter non sarà titolare, ma è pronto,.