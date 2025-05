Dark di Netflix è fantastico ma questo show sui viaggi nel tempo merita più attenzione

Il mondo delle serie TV sta vivendo un vero e proprio rinascimento nel genere sci-fi, e "Dark" di Netflix è solo la punta dell'iceberg. Tra le pieghe di trame intricate e viaggi nel tempo, scoprire nuove gemme come "The OA" o "Counterpart" può rivelarsi sorprendente. Queste storie non solo intrattengono, ma ci invitano a riflettere sul destino e sulle scelte che plasmano le nostre vite. Non perdere l’occasione di esplorare questi universi!

Le serie TV di fantascienza che esplorano i complessi meccanismi del viaggio nel tempo rappresentano un genere affascinante e spesso impegnativo, capace di coinvolgere gli spettatori con trame intricate e personaggi profondi. Tra queste produzioni, alcune sono state acclamate per la loro capacità di combinare narrazioni complesse a una forte componente emotiva, mentre altre sono ancora sottovalutate. In questo articolo si analizzano due titoli fondamentali in questo panorama: Dark, il celebre show tedesco disponibile su Netflix, e 12 Monkeys, serie americana che ha saputo reinventare il tema del viaggio temporale con grande maestria.

