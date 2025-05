Dario Colombo il gioielliere insignito del titolo di Cavaliere

Dario Colombo, volto noto della Gioielleria Colombo, è stato insignito del prestigioso titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Questo riconoscimento non solo celebra la sua dedizione al mestiere, ma si inserisce in un contesto più ampio: l'importanza dell'artigianato e del made in Italy. Un’arte che merita di essere preservata! Scopri come il suo lavoro sta ispirando una nuova generazione di creativi nel settore.

Dario Colombo, amministratore unico della Gioielleria Colombo, ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana, conferita dal Presidente della Repubblica. Il riconoscimento è stato assegnato presso la prefettura di Monza e Brianza, per l’impegno. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Dario Colombo, il gioielliere insignito del titolo di Cavaliere

Cerca Video su questo argomento: Dario Colombo Gioielliere Insignito Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dario Colombo, il gioielliere insignito del titolo di Cavaliere

Secondo leccotoday.it: Un riconoscimento al valore del lavoro, dell’etica professionale e del legame con il territorio ...