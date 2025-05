Danni all' acquedotto durante i lavori disagi per Torre Faro

Torre Faro e dintorni stanno affrontando un'emergenza idrica a causa di danni all'acquedotto, causati da lavori di cablaggio dell'Enel. Un episodio che mette in luce l'importanza della pianificazione e della coordinazione nei lavori pubblici. Mentre ci si prepara all'inverno, con i fabbisogni idrici in aumento, la situazione richiede attenzione. Rimanere informati è fondamentale per affrontare al meglio i disagi e garantire un servizio essenziale.

Disagi idrici per chi abita a Torre Faro e dintorni. Stamane l'acquedotto è stato danneggiato durante dei lavori ai sottoservizi commissionati da Enel. Gli scavi necessari all'effettuazione del cablaggio hanno lesionato la condotta che serve la zona.  Ad annunciarlo è Amam sui propri social. . 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Danni all'acquedotto durante i lavori, disagi per Torre Faro

Crolla cornicione durante i lavori del terremoto: evacuata famiglia

Un'evacuazione d'emergenza a Tolentino dopo il distacco di un cornicione durante i lavori di demolizione.

