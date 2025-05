Danneggiamenti e bombe carta a Solofra | Giella ha risposto al Gip

A Solofra, la tranquillità è stata scossa da episodi inquietanti: Stefano Giella, 40enne di Atripalda, finisce agli arresti domiciliari per danneggiamenti e uso di bombe carta. Questo increscioso evento si inserisce in un contesto più ampio di crescente intolleranza e violenza nei nostri centri urbani. La questione della sicurezza è sempre più attuale, mentre la comunità si interroga su come riportare la serenità tra le strade.

SOLOFRA – È stato sottoposto agli arresti domiciliari Stefano Giella, quarantenne originario di Atripalda, al centro di un’inchiesta per danneggiamento mediante incendio e utilizzo di bombe carta in quattro distinti episodi avvenuti tra ottobre e novembre scorsi. Il provvedimento è stato disposto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Danneggiamenti e bombe carta a Solofra: Giella ha risposto al Gip

Solofra, bomba alla sala scommesse e auto incendiate: arrestato 40enne. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incendi e bomba a Solofra, Giella risponde al Gip: non sapevo che auto era rubata

Secondo irpinianews.it: SOLOFRA- Il quarantenne Stefano Giella, finito ai domiciliari per il danneggiamento mediante incendio e l’esplosione di una bomba carta in quattro distinti episodi avvenuti a Solofra tra ottobre e nov ...

Solofra, bomba alla sala scommesse e auto incendiate: arrestato 40enne

Da ilmattino.it: Svolta nelle indagini sugli incendi delle auto a Solofra in via Starza del Conte e sull'attentato alla sala scommesse in viale Principe Amedeo avvenuti un anno fa. È stato arrestato ...

