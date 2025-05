Daniele De Rossi | Esonero dalla Roma ecco com' è andata davvero Volevo puntare su Kean dissi no a Retegui Cicatrici e tatuaggi? Tutto inventato

Daniele De Rossi, esonerato dalla Roma, svela verità inaspettate: "Ho puntato su Kean e rifiutato Retequi". Un racconto che mette in luce le sfide di un calcio in continua evoluzione, dove le scelte strategiche possono cambiare il destino di una squadra. In un contesto di allenatori iconici e talenti emergenti, l'ex capitano rivela cicatrici e tatuaggi che raccontano una passione eterna. Scopri i retroscena di una stagione che ha fatto discutere!

La stagione della Roma è stata dolceamara: dolce per l'esaltante girone di ritorno dopo l'arrivo di Claudio Ranieri, simbolo di appartenenza ai colori giallorossi, con la squadra che. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Daniele De Rossi: «Esonero dalla Roma, ecco com'è andata davvero. Volevo puntare su Kean, dissi no a Retegui. Cicatrici e tatuaggi? Tutto inventato»

De Rossi sull'esonero, sull'idea di portare Kean a Roma e sul sogno di tornare

Secondo msn.com: Le parole di DDR sull'addio forzato ai giallorossi, sulle possibilità di un ritorno e sulla scelta di Gasperini.

Daniele De Rossi: "A mia madre comunista dissi: lo sai che hai un figlio milionario? Mi disse, allora paga!"

Segnala huffingtonpost.it: L’ex calciatore della Roma si racconta al Corriere: dal dolore per l’esonero come allenatore giallorosso al sogno di tornare in panchina, fino ...

De Rossi: "Esonerato da chi non voleva il bene della Roma. Non escludo un ritorno. Il progetto? Scudetto nel 2027 e volevo Kean"

Scrive msn.com: Daniele De Rossi ex-centrocampista e bandiera della Roma, ma soprattutto ex-allenatore giallorosso, si è concesso in intervista al Corriere della Sera tornando a.