DanDaDan il doppiatore di Jiji rivela una scena tagliata della prima stagione | Sarebbe stato troppo strano

Un'appassionante rivelazione nel mondo di Dandadan! Aleks Le, la voce di Jiji, ha svelato una scena tagliata che avrebbe potuto aggiungere un tocco unico all'anime. Immaginate Jiji cantare: un momento che avrebbe reso il personaggio ancora più memorabile! Questa curiosità si inserisce in un trend crescente degli anime che esplorano l'improvvisazione e la musica, creando esperienze sempre più coinvolgenti per i fan. Non perdetevi le novità !

Aleks Le, che presta la voce a Jiji nel cast vocale inglese di Dandadan, ha rivelato il suo lavoro sull'anime e un momento tagliato della prima stagione che i fan potrebbero non riuscire mai a vedere. Aleks Le, voce inglese di Jiji in Dandadan, ha svelato un curioso retroscena sul primo episodio dell'anime: una scena improvvisata dove Jiji canta l'iconica sigla "Otonoke" era stata registrata ma poi scartata per essere "troppo meta". Anche se non l'ascolteremo nella serie, il doppiatore spera di condividerla online presto. Dandadan, la canzone segreta di Jiji Nel bizzarro universo di Dandadan, dove alieni, spiriti, risate scomposte e adrenalina coesistono come vecchi amici in un karaoke di mezzanotte, anche i tagli di montaggio nascondono pepite d'oro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - DanDaDan, il doppiatore di Jiji rivela una scena tagliata della prima stagione: "Sarebbe stato troppo strano"

