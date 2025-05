Damiano David e le martellate in testa nello show giapponese che cosa ci faceva in Tv l’ex Maneskin in ginocchio col caschetto – Il video

Damiano David, icona del rock italiano, sorprende ancora! Negli studi televisivi giapponesi, l’ex frontman dei Måneskin ha preso parte a un gioco audace e divertente, sfidando la sorte con colpi di martello in testa. Il video è diventato virale, rivelando quanto il mondo della musica stia abbracciando il grande schermo. Curioso come i trend globali uniscano culture diverse: il rock incontra il game show! Vuoi sapere di più su questa fusione esplosiva?

Damiano David è finito anche in uno show della Tv giapponese, dove si è cimentato in una specie di gioco della morra. L’ex frontman dei Maneskin è stato ospite di un game show che si chiama «DayDay» sull’emittente Ntv. L’artista si è anche esibito con il suo singolo «Zombie lady». Ma non è per quello che il video della sua ospitata è diventato virale. Il gioco col martello e il caschetto sulla Tv giapponese. Messo in ginocchio davanti a uno dei conduttori, a Damiano è stato affidato un caschetto per la testa e un martello di gomma. Così come al suo avversario da battere. È quindi partito il gioco della morra, in cui pare che l’artista romano si sia difeso egregiamente. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Damiano David e le martellate in testa nello show giapponese, che cosa ci faceva in Tv l’ex Maneskin in ginocchio col caschetto – Il video

