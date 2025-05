Dall’odio agli affari | la strana alleanza dei signori del Golfo

In un’epoca in cui le alleanze geopolitiche sembrano cambiare come il vento, l'incontro tra Mohammad Bahareth e il principe Mohammad bin Salman segna un punto di svolta. Da nemici giurati a partner commerciali, la trasformazione delle relazioni nel Golfo Persico riflette un trend globale: l'economia può superare l'odio. Questo nuovo corso potrebbe ridefinire non solo il panorama politico ma anche i mercati internazionali. Curiosi di scoprire come?

Mohammad Bahareth è raggiante in attesa in una sala da ballo dorata della corte saudita dell'arrivo, il 13 maggio, del presidente americano accompagnato dall'erede al trono e vero regnante, il principe Mohammad bin Salman. Tutt'attorno i dignitari sono vestiti con la tunica bianca e la kafia a scacchi rossi e bianchi. Bahareth, invitato per i suoi 1,5 milioni di seguaci su Instagram, preferisce il cappello con lo slogan «Trump 2028», che auspica una terza elezione del tycoon. «Dice quello che pensa e non gli importa di quello che pensa la gente» spiega l'influencer saudita, pro Trump, al New York Times, affascinato dal «suo spietato pragmatismo».

