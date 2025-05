Dallo stadio Meazza all’Idroscalo tutti insieme a tifare Inter in finale E se vince la Coppa

Milano si prepara a vivere una notte da sogno: il 31 maggio, il Meazza ospiterà la finale di Champions League tra Inter e PSG, un evento che unisce tifosi di tutte le generazioni. Con 51mila cuori pronti a battere all'unisono, l'atmosfera sarà elettrica! Se l'Inter solleverà la coppa, festeggiamenti infiniti animeranno anche l'Idroscalo. Un momento che trascende il calcio, trasformando Milano in un palcoscenico di emozioni ind

Milano, 31 maggio 2025 – I cancelli del Meazza si spalancheranno alle 19, due ore prima del fischio d’inizio della partita più importante dell’anno: la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint Germain. Col passare dei minuti, San Siro si riempirà, fino a raggiungere quota 51mila spettatori. Alle 21 il maxischermo manderà in onda le immagini della sfida stellare all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Stesso copione all’Idroscalo, anche se in quel caso l’orario di apertura è alle 18. Una lunghissima attesa prima del redde rationem tra l’undici allenato da Simone Inzaghi e i francesi di Luis Enrique e Gigio Donnarumma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dallo stadio Meazza all’Idroscalo, tutti insieme a tifare Inter in finale. E se vince la Coppa...

Nuovo stadio San Siro, i progetti per Inter e Milan: 4 stili per il Meazza del futuro

Il progetto del nuovo stadio di San Siro, che ospiterà Inter e Milan, prende forma. Con un investimento di oltre un miliardo di euro, le due società hanno avviato una selezione per scegliere lo studio di architettura che darà vita al Meazza del futuro.

