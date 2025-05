Dall’inno di Mameli a Turandot per la festa della Repubblica

In occasione del 79° compleanno della Repubblica Italiana, il 2 giugno a Cesena si celebra la cultura musicale con un concerto imperdibile! La Banda Città di Cesena porterà note di tradizione e innovazione, passando dall'inno di Mameli a melodie dal capolavoro "Turandot". Un evento che non solo onora la nostra storia, ma celebra anche l'importanza della musica nel rafforzare l'identità nazionale. Unisciti a noi per vivere un pomeriggio di emozioni!

In occasione del 79esimo anniversario dalla nascita della Repubblica Italiana, lunedì 2 giugno, come da tradizione, sarà riproposto alla cittadinanza il tradizionale concerto della banda città di Cesena che avrà luogo dalle 17 ai Giardini pubblici cittadini. Dopo il saluto del sindaco Enzo Lattuca, la banda musicale ‘Città di Cesena’ eseguirà, in apertura, l’ ‘Inno di Mameli’, e a seguire: ‘Attila’ – Preludio dell’opera di Verdi e Picchioni, Kleine Ungarische Rhapsodie di Alfred Bosendorfer, ‘E lucevan le stelle’, tratto dall’opera lirica ‘Tosca’ di Giacomo Puccini, ‘Aida’ (finale secondo atto) di Giuseppe Verdi, ‘Addio ai monti’ di Ennio Morricone, ‘Turandot’ celebre romanza dell’opera lirica ‘Turandot’ di Giacomo Puccini, e gran finale con l’Inno alla gioia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dall’inno di Mameli a Turandot per la festa della Repubblica

