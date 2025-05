Dalle lacrime al supermercato alla firma in Comune | anche in Romagna i bambini da oggi possono avere due mamme

...nuova legge che riconosce i diritti delle famiglie arcobaleno, il 22 maggio segna un traguardo fondamentale per l'uguaglianza in Italia. In Romagna, come nel resto del Paese, i bambini possono finalmente avere due mamme. Questo cambiamento non solo segna una svolta legale, ma rappresenta anche una vittoria emotiva per molte persone. La gioia di poter vivere l’amore in tutte le sue forme è un passo verso una società più inclusiva e solidale!

Per tantissime famiglie italiane il 22 maggio verrà ricordato come una giornata storica. C'è chi dall'emozione è scoppiata a piangere in macchina e non ha smesso fino a che non è arrivata a casa, chi ha saputo della notizia mentre si trovava al supermercato e si è commosso tra le corsie.

Riporta riminitoday.it: Con una sentenza storica, la Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto alla doppia maternità nelle coppie di donne. Un passo decisivo per la tutela dei minori e la dignità delle famiglie arcobal ...

