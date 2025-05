Dall’Arena Piola all’Ostello Bello | cibo drink partita e fede nerazzurra

il vero tifo si respira già in città! Dai locali storici fino agli angoli più trendy, Milano si prepara a vivere una serata da ricordare. L’atmosfera è carica di emozioni e attesa, mentre gli interisti incrociano le dita per rivivere la gloria del passato. Un evento che trascende il calcio: unitevi alla festa, tra cibo, drink e tanta passione. Questa finale potrebbe essere l'inizio di un nuovo capitolo nella storia nerazzurra!

Il conto alla rovescia è (quasi) finito, per la Milano nerazzurra. Monaco di Baviera, finale di Champions League, Inter-Psg, questa sera alle 21. I sogni vanno al 2-0 rifilato al Bayern nel 2010 a Madrid. Più recenti, gli incubi: Istanbul, due anni fa, con il Manchester City ad alzare la “coppa dalle grandi orecchie“. Il cuore all’Allianz Arena. Ma per chi non potrà essere in Germania, non mancano le alternative: in città e non solo. E per chi non sarà davanti al maxi-schermo di San Siro, o all’Idroscalo, ci sono comunque spazi all’aperto, birrerie, club, eventi a tinte marcatamente nerazzurre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it