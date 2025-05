Dall' alzabandiera alle riflessioni degli studenti il programma della Festa della Repubblica a Forlì

Il 2 giugno a Forlì si celebra il 79° anniversario della Repubblica Italiana con un programma ricco di emozioni e riflessioni. Dall'alzabandiera alle testimonianze degli studenti, sarà un'opportunità per riscoprire valori fondamentali come unità e partecipazione. In un momento storico in cui la coesione sociale è più importante che mai, questa celebrazione ci invita a riflettere sul nostro ruolo nel futuro del Paese. Non perdere l’occasione di essere parte di questa storia!

Lunedì 2 giugno ricorre il 79° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. La ricorrenza sarà celebrata a livello provinciale con una cerimonia ufficiale che si terrà a Forlì. Alle ore 10 in Piazzale della Vittoria, davanti ad uno schieramento di Forze armate, Forze di polizia e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Dall'alzabandiera alle riflessioni degli studenti, il programma della Festa della Repubblica a Forlì

30 studenti della Repubblica Ceca portano a Forlì i canti popolari della loro terra

Lunedì 2 giugno, la casa di riposo "Pietro Zangheri" di Forlì ospiterà un concerto unico, con 30 studenti della scuola artistica "ZUŠ Antonín Dvorák" di Karlovy Vary.

