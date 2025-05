Dalla Porta a tutto gas Le gare di casa al Mugello

Dalla Porta accende i motori al Mugello, il suo circuito d'elezione! Dopo le sfide a Misano, il pilota montemurlese è pronto a riscrivere la sua storia nelle due gare di questo weekend. Con l’adrenalina alle stelle e il sostegno dei suoi tifosi, Lorenzo punta a tornare sul podio. Un'occasione imperdibile per vedere come la passione e la determinazione possono trasformare la pressione in trionfo! Non perderti questa emozione!

"E’ sempre bello correre al Mugello". Lorenzo Dalla Porta ha descritto ai suoi tifosi l’emozione che prova sul tracciato che lui considera "di casa" da sempre. E dopo il round in chiaroscuro di Misano Adriatico, il centauro montemurlese mira a riscattarsi proprio oggi e domani, nel corso delle due gare che si correranno sul circuito toscano valide per la seconda prova del Campionato Italiano Velocità. Il ventisettenne aveva esordito nel campionato 2025 con un sesto ed un ottavo posto a Misano, lo scorso aprile. Poche settimane dopo, aveva debuttato nel campionato Stock con il team Pitformance VRS da vice-campione, considerando il titolo mancato di un niente lo scorso anno a causa di una gara non disputata per la concomitanza con un impegno del CIV. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dalla Porta a tutto gas. Le gare di casa al Mugello

"Festival...nonostante tutto noi cantiamo": torna la gara canora che porta sul palco i vip siciliani

Ritornano le emozioni del

Cerca Video su questo argomento: Porta Tutto Gas Gare Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Dalla Porta a tutto gas. Le gare di casa al Mugello. 🔗Cosa riportano altre fonti

Dalla Porta tutto gas nella nuova stagione

lanazione.it scrive: Due gare, la prima di sabato e la seconda di domenica, compongono un round al quale il pilota di Montemurlo arriva se non altro con il morale piuttosto alto. Lo scorso gennaio è stato premiato a ...

Gare gas. La determinazione del valore di rimborso della rete

Come scrive ansa.it: Ricordiamo inoltre come il Comune di Alessandria si sia visto annullare la gara dal Tar Piemonte che, con provvedimento del 5 aprile 2018, accoglieva il ricorso di 2i Rete Gas S.p.A. che impugnava ...

Gare gas, parte Potenza 2

Secondo ansa.it: Quotidiano Energia - Parte il bando per il servizio di distribuzione gas nell’Atem Potenza 2 ... che “provvederà ad apportare agli atti di gara ed ai relativi allegati, le modifiche ...