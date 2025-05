Dalla Liga occasione d’oro per le italiane | l’Atletico l’ha messo in vendita

Il calciomercato estivo si avvicina e, a sorpresa, l'Atletico Madrid ha messo in vendita il suo top player. Napoli, Inter, Juventus e Milan sono pronte a cogliere quest'occasione d'oro per rinforzare le proprie rose e competere ai vertici. In un periodo in cui i club italiani puntano a rilanciarsi in Europa, l'arrivo di un calciatore di spessore potrebbe fare la differenza. Chi sarà il prossimo campione a vestire il tricolore?

I club italiani in cerca di rinforzi possono dirottare lo sguardo in Liga: una big ha messo in vendita il suo top player, Napoli, Inter, Juve e Milan all’assalto (Ansa Foto) – SerieAnews Domani 1° giugno si aprirà ufficialmente la prima sessione di un calciomercato estivo che si preannuncia piuttosto turbolento. Una mini sessione voluta da Gianni infantino, Presidente della Fifa, per permettere ai club impegnati al Mondiale per club di effettuare operazioni di mercato. Ma, ovviamente, tutte le società ne potranno approfittare per concludere affari. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Dalla Liga occasione d’oro per le italiane: l’Atletico l’ha messo in vendita

