Dalla forbicina gigante alla locusta delle Montagne Rocciose | 5 insetti estinti che non rivedremo più

Ogni anno, in silenzio, milioni di insetti scompaiono per sempre, cancellando un pezzo della nostra biodiversità. La forbicina gigante e la farfalla blu di Xerces sono solo alcune delle vittime di un fenomeno allarmante: l'estinzione. Questo non è solo un problema di natura, ma un chiaro segno del nostro impatto devastante sull'ecosistema. Scopriamo insieme queste storie dimenticate e riflettiamo su quanto sia cruciale preservare ciò che ci resta.

Ogni anno si estinguono tantissime specie di insetti nel silenzio più totale. Molte scompaiono prima ancora di ricevere un nome. Altre invece, come la forbicina gigante, la farfalla blu di Xerces o il pidocchio del condor della California, ci raccontano storia di estinzioni più note e a volte paradossali. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Dalla forbicina gigante alla locusta delle Montagne Rocciose: 5 insetti estinti che non rivedremo più

