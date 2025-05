Dalla Difesa ai produttori di armi israeliani ecco dove è finito 1 miliardo di euro di fondi Ue | l’inchiesta

Un'inchiesta svela che 1 miliardo di euro di fondi Ue, destinati alla ricerca, ha preso una piega inaspettata: finanziamenti diretti a produttori di armi israeliani e al ministero della Difesa. Questo solleva interrogativi sul sistema di allocazione dei fondi europei e sull'etica delle spese pubbliche. In un periodo in cui la sostenibilità e la pace sono al centro del dibattito globale, è fondamentale riflettere su come vengono investite le nostre risorse.

Un miliardo di euro destinati alla ricerca sono finiti nelle casse di partner israeliani, tra cui anche il ministero della Difesa e produttori di armi. La notizia è stata pubblicata dai quotidiani belgi L’Echo e la sua pubblicazione in lingua olandese De Tijd che hanno concentrato la loro inchiesta sull’uso dei fondi Ue da parte di università e organizzazioni che hanno sviluppato progetti finanziati nell’ambito del programma Horizon destinato alla ricerca e all’innovazione. Il risultato è stato che una bella fetta di quei soldi sono finiti fuori dai confini comunitari e hanno contribuito a finanziare il settore della difesa d’Israele proprio mentre lo Stato ebraico è impegnato nella sua sanguinosa guerra a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Dalla Difesa ai produttori di armi israeliani, ecco dove è finito 1 miliardo di euro di fondi Ue”: l’inchiesta

