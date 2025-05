Dalla casa di riposo alla viralità di TikTok | la storia incredibile di Joan 103 anni e un amore per il blush che conquista tutti

Joan Partridge, 103 anni e un amore contagioso per il blush, sta rivoluzionando il concetto di bellezza su TikTok. La sua storia dimostra che l'età non è un limite, ma un'opportunità per brillare. In un'era in cui la giovinezza sembra essere il canone, Joan ci ricorda che ogni fase della vita ha il suo fascino. Un'influencer atipica che sta ispirando molti a riscoprire il potere dell'autenticità e della gioia!

A ltro che giovinezza eterna. Joan Partridge, classe 1921, ha deciso che non è mai troppo tardi per illuminarsi con un tocco di blush e diventare un’influencer su TikTok. A 103 anni, questa energica nonnina che vive nella casa di riposo di Redditch, nella contea inglese di Worcestershire, ha conquistato il cuore di centinaia di migliaia di utenti con i suoi tutorial di make-up. La sua routine di bellezza? Semplice, autentica, rassicurante. Ma anche sorprendentemente attuale. E ora una celebre casa cosmetica ha deciso di collaborare con lei, rendendola un manifesto vivente contro gli stereotipi sull’età. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dalla casa di riposo alla viralità di TikTok: la storia incredibile di Joan, 103 anni e un amore per il blush che conquista tutti

