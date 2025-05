Dal sogno al disastro | San Siro resta muto e si svuota mezzora prima della fine

La triste serata dei 55mila tifosi che hanno seguito la finale sul maxischermo installato nello stadio di casa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dal sogno al disastro: San Siro resta muto e si svuota mezzora prima della fine

Inter, dal sogno Triplete al disastro "Zero Tituli": l'umiliazione in finale non può avere attenuanti

L'Inter, da protagonista del triplete a vittima di un umiliante “zero tituli”, segna un capitolo drammatico nella storia della Champions League.

Tare | Sogno un Milan che suda la maglia e fa esplodere San Siro; Lazio fuori dall' Europa | allenatore e calciatori sotto accusa Rivoluzione e ridimensionamento a Formello. 🔗Ne parlano su altre fonti

Da calciomercato.com: è finita male, malissimo. Come mai prima nella storia della Champions League. Perdere una finale, sulla carta tutto sommato equilibrata, senza mai scendere in campo,.

A San Siro il sogno dell’Inter diventa incubo per i 51mila davanti al maxischermo

milano.repubblica.it scrive: Tra i nerazzurri dove la voglia di far festa è diventata delusione, il silenzio surreale dopo il primo gol e sul 4-0 in molti sono usciti ...

Milan disastro: i fischi di San Siro. La curva Sud: «Contro l'Inter 11 leoni». Pioli: «Tante cose non funzionano più»

Si legge su leggo.it: Disastro Milan in casa e fischi da San Siro. I rossoneri sono stati battuti 5-2 dal Sassuolo, e dopo i fischi all'intervallo lo stadio ha ripetuto in parte il dissenso verso la squadra rossonera ...