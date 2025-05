Dal governo l’ennesimo regalo alla lobby dei cacciatori Fermiamo questa legge!

Il governo continua a sorprendere con scelte discutibili, come il recente emendamento che avvantaggia la lobby dei cacciatori. Nonostante le crescenti preoccupazioni per la biodiversità e la tutela degli ecosistemi, sembra che l'interesse per il benessere degli animali sia sempre più marginale. È ora di alzare la voce e fermare questa legge: la salute della nostra fauna è un patrimonio che non possiamo permetterci di perdere!

di Dante Caserta* Se il buongiorno si vede dal mattino, che l'attuale legislatura sarebbe stata molto difficile per la fauna italiana si è capito praticamente subito. La maggioranza governativa uscita dalle elezioni di settembre 2022, già a dicembre faceva inserire nella Legge di bilancio 2023 un emendamento che, con la scusa del controllo faunistico, consentiva l'abbattimento di animali anche nelle aree protette e perfino nei parchi urbani. Da quel momento è stato un susseguirsi di proposte di legge a tutto vantaggio della lobby dei cacciatori e di quella dei produttori di armi e cartucce. Si è persino cercato di indebolire gli strumenti di tutela giudiziaria che hanno finora consentito alle associazioni ambientaliste di difendere gli animali selvatici nelle aule dei Tar di tutta Italia contro i calendari venatori approvati dalle Regioni in violazione della normativa italiana ed europea.

