Dal carcere l’idea di una Onlus per fragili e animali | la nuova vita di Calogero e Giovanni

Un'amicizia inaspettata, nata tra le sbarre, dà vita a un progetto straordinario: Calogero e Giovanni stanno per fondare una Onlus che si occupa di fragili e animali. Questa iniziativa non solo rappresenta un riscatto personale, ma si inserisce in un trend crescente di responsabilità sociale e amore per il prossimo. Un esempio illuminante di come anche le esperienze più dure possano trasformarsi in opportunità di cambiamento. Segui la loro storia!

ANCONA - Un'amicizia nata dietro le sbarre e un progetto che guarda al futuro, fuori. È la storia di Calogero, 36 anni, residente a Rosora, e di Giovanni, 32enne di Taranto, che dal carcere di Montacuto stanno per lanciare una Onlus unica nel suo genere. L'obiettivo? Aiutare le persone in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Dal carcere l’idea di una Onlus per fragili e animali: la nuova vita di Calogero e Giovanni

Cerca Video su questo argomento: Carcere Idea Onlus Fragili Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Da detenuti in carcere a benefattori. La missione di Giovanni e Calogero: Una onlus per fragili e animali. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Da detenuti in carcere a benefattori. La missione di Giovanni e Calogero: "Una onlus per fragili e animali"

Secondo msn.com: Si sono conosciuti in cella e sono diventati amici: uno insieme alla compagna ha aperto "Il rifugio dell’amore", un porto sicuro per i randagi: "Non vogliamo che quello che abbiamo costruito si disper ...

Fragili legami, l’arte in carcere. Il progetto anche per i malati

Da ilgiorno.it: Arti performative come risorsa per la salute, anche in contesti difficilissimi come il carcere. L’esperienza bresciana del progetto Fragili legami,... Arti performative come risorsa per la ...

Suicidi in carcere. Grimaldi: “Serve attenzione ai più fragili”. Mattone: “Ogni morto è una sfida alla nostra indifferenza”

Come scrive agensir.it: Settantaquattro suicidi in carcere in dieci mesi. È il record negativo che abbiamo toccato nel 2022, superando il precedente primato drammatico di settantadue nell'intero 2009.