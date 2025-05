Dal calo iscrizioni agli spazi | i primi nodi che dovrà affrontare il rettore Bellotti

Il nuovo rettore Bellotti ha iniziato il suo mandato in un momento critico per l'Ateneo di Bari Aldo Moro, con le iscrizioni in calo e sfide da affrontare. In un contesto educativo che chiede innovazione e adattamento, sarà fondamentale per lui attrarre nuovi studenti e rispondere alle esigenze del mercato del lavoro. Un aspetto interessante? L'Università potrebbe diventare un laboratorio di idee e progetti freschi per il futuro accademico italiano.

Il sessennio di Roberto Bellotti alla guida dell?Ateneo di Bari Aldo Moro è cominciato giovedì sera, intorno alle 18.30. Sia pur in maniera non ufficiale. Il direttore del.

