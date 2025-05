Dal Belgio | De Bruyne-Napoli accordo totale| Adl lo ha convinto cosi

Il Napoli fa sognare i suoi tifosi: l'accordo totale con Kevin De Bruyne è finalmente realtà! Un colpo che non solo arricchisce la squadra, ma segna un momento storico per il calcio italiano, sempre più attrattivo per grandi stelle. Con De Bruyne in campo, il sogno scudetto si fa più vivo che mai! Rimanete sintonizzati: il futuro del Napoli potrebbe cambiare nei prossimi giorni.

Arriva direttamente dal Belgio la conferma che fa sognare un'intera città: l'accordo tra Kevin De Bruyne e il Napoli è totale. A rilanciare con forza la notizia è l'esperto di mercato belga Sacha Tavolieri, che parla di un'intesa completa raggiunta tra tutte le parti, con visite mediche e annuncio ufficiale previsti per la prossima settimana. Ma come ha fatto il presidente Aurelio De Laurentiis a convincere uno dei più grandi fuoriclasse del calcio mondiale a sposare la causa azzurra? La risposta risiede in una strategia complessa e vincente. Il Progetto Conte e un Ruolo da Protagonista. Il primo, fondamentale tassello è stata la conferma di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Dal Belgio: De Bruyne-Napoli, accordo totale| Adl lo ha convinto cosi

Napoli-De Bruyne, dal Belgio non hanno dubbi: la situazione

Il Napoli punta con decisione su Kevin De Bruyne, e secondo il giornalista belga Sacha Tavolieri, la trattativa procede senza incertezze.

Napoli-De Bruyne, è fatta: domenica scambio dei documenti, possibili visite lunedì

De Bruyne-Napoli, arrivano conferme…"

Kevin De Bruyne, chi è il nuovo giocatore del Napoli: età, altezza, peso, il suo trasferimento record, le sue origini del Burundi e il suo soprannome

