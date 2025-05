Dai medici agli assistenti sanitari | Curiamo il lavoro di chi cura

In un momento in cui la salute pubblica è sotto i riflettori, “Curiamo il Lavoro” porta una ventata di cambiamento. Medici e assistenti sanitari, spesso trascurati, meritano attenzione e supporto. La loro lotta per condizioni dignitose di lavoro è un tema caldo, che rispecchia una realtà più ampia: il valore del personale sanitario è cruciale per un sistema che funzioni. È tempo di dare voce a chi cura, per costruire un futuro migliore per tutti.

Figure fondamentali per la sanità pubblica spesso invisibili o penalizzate da contratti precari, carichi di lavoro insostenibili e mancanza di riconoscimento professionale. Ad accendere i riflettori sulle condizioni critiche in cui operano quotidianamente le lavoratrici e i lavoratori della cura e delle cooperative è stata “Curiamo il Lavoro“, iniziativa pubblica che Fp Cgil ha promosso ieri mattina nel piazzale degli Spedali Civili, con un presidio informativo e un gazebo aperto a lavoratori, cittadini e utenti. Il segretario Fp Cgil nazionale, Michele Vannini, ha chiesto che Governo e Regioni prendano impegni concreti sulle questioni più urgenti delle risorse, anche perché si rischia il fallimento della Missione Salute Pnrr, come denunciato dal monitoraggio del dipartimento Area Stato sociale e Diritti della Cgil nazionale nei mesi scorsi: "Le nostre preoccupazioni trovano piena conferma dalla relazione della Corte dei conti, dalla quale viene un monito chiaro: per rispettare le scadenze europee, la sanità pubblica dovrà accelerare considerevolmente la spesa, oppure la Missione 6 del Pnrr è destinata al fallimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dai medici agli assistenti sanitari: "Curiamo il lavoro di chi cura"

