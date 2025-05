Dai banchi di scuola al podio | Miccoli e Tridentino difenderanno il tricolore ai Campionati europei di lotta libera

Dai banchi di scuola al podio, la 1^ A del liceo scientifico Volta di Foggia si prepara a difendere il tricolore ai campionati europei di lotta libera! Con talenti come Mario, Vincenzo Miccoli e Alessandro Tridentino, questa classe non è solo una sezione scolastica, ma una vera fucina di campioni. In un periodo in cui lo sport giovanile sta riscoprendo il suo valore educativo, questi ragazzi sono un esempio da seguire. La determinazione paga sempre!

Nell'ambito delle attività sportive degli adolescenti foggiani, spicca indubbiamente il caso della 1^ A del liceo scientifico Volta. Indubbiamente non può non definirsi una classe di lottatori; frequentano i banchi della stessa sezione Mario, Vincenzo Miccoli e Alessandro Tridentino.

A Taranto le radici della parità si piantano tra i banchi di scuola

In occasione della Festa della Mamma, la UIL di Taranto e le Pari Opportunità hanno optato per un gesto simbolico e duraturo: la piantumazione di un ulivo.

