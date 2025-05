Dagli incontri di sesso ' clandestini' alle richieste di soldi per evitare lo scandalo | escort denunciata per tentata estorsione

...decide di farle una proposta che avrebbe cambiato tutto. In un’epoca in cui il confine tra vita privata e pubblica è sempre più labile, questa storia mette in luce il lato oscuro di relazioni clandestine. La tentata estorsione svela dinamiche complesse, ma ciò che colpisce di più è la vulnerabilità di chi, pur avendo potere e denaro, può trovarsi intrappolato in situazioni spiacevoli. Lecito chiedersi: quanto vale davvero il segreto?

Lei è una focosa escort quarantenne sudamericana, lui un facoltoso imprenditore del riminese 65enne diventato col tempo cliente abituale della donna. I due si erano iniziati a frequentare nel giugno del 2023 con l’uomo che aveva perso la testa per la professionista del sesso a pagamento tanto che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Dagli incontri di sesso 'clandestini' alle richieste di soldi per evitare lo scandalo: escort denunciata per tentata estorsione